Guardiola hoopvol over De Bruyne

ANP Guardiola hoopvol over De Bruyne

MANCHESTER - De hamstringblessure van Kevin De Bruyne valt mee.Trainer Pep Guardiola van Manchester City verwacht zijn aanvallende middenvelder binnen drie weken terug.

Door ANP - 28-9-2016, 9:25 (Update 28-9-2016, 9:25)

,,Hij heeft geen ernstige blessure. Over tweeënhalf tot drie weken moet hij weer kunnen spelen'', zei de Spaanse trainer, die De Bruyne wel woensdag mist in het Champions League-duel met Celtic.

De Belgische international raakte zaterdag geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen Swansea. Manchester City rekende erop zeker een maand niet te kunnen beschikken over de middenvelder, maar uit nader onderzoek is gebleken dat die prognose te pessimistisch was.

De Bruyne ontbreekt niet alleen tegen Celtic, hij mist ook de WK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen Bosnië (7 oktober) en Gibraltar (10 oktober).