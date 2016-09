Weer negatieve hoofdrol Denswil bij Brugge

KOPENHAGEN - Het is nog niet het seizoen van Stefano Denswil. De Nederlandse verdediger stond dinsdag aan de basis van de nederlaag van Club Brugge in de Champions League bij Kopenhagen (4-0). Denswil opende in de 53e minuut de score door de bal knullig achter zijn eigen doelman Ludovic Butelle te schieten.

Door ANP - 27-9-2016, 22:42 (Update 27-9-2016, 22:42)

Een kleine tien minuten later veroorzaakte de ongelukkige Denswil een strafschop, die werd gemist door Ludwig Augustinsson. Aanvoerder Thomas Delaney verdubbelde kort na die misser alsnog de voorsprong voor Kopenhagen met een fraai afstandsschot. Federico Santander (in de 69e minuut) en Mathias Jörgensen (in blessuretijd) bepaalden de eindstand op 4-0, zodat Brugge met nul punten en een doelsaldo van 0-7 laatste blijft in groep G.

Oud-Ajacied Denswil had twee weken terug ook deels schuld aan de nederlaag in de openingswedstrijd in eigen stadion tegen Leicester City. De verdediger leidde toen door een foute pass de tweede treffer van de Engelsen in. Club Brugge verloor toen uiteindelijk met 3-0.

In de andere poulewedstrijd zette Leicester City in Engeland FC Porto met 1-0 aan de kant. Islam Slimani scoorde in de 25e minuut voor de Engelse kampioen, die met zes punten aan de leiding gaat. Kopenhagen is tweede met vier punten, Porto heeft één punt.