ANP Vitesse staat Zhang nu al af aan China

ARNHEM - Zhang Yuning ontbreekt zaterdag in de selectie van Vitesse voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De Arnhemse voetbalclub heeft de negentienjarige aanvaller alvast afgestaan aan de nationale ploeg van China, dat in voorbereiding is op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Syrië en Oezbekistan.

Door ANP - 27-9-2016, 20:51 (Update 27-9-2016, 20:51)

Die duels zijn pas 6 en 11 oktober. Vitesse hoeft de speler pas na komend weekeinde af te staan, maar heeft besloten tegemoet te komen aan de wens van de Chinese voetbalbond om Zhang nu al te laten gaan. De speler zelf wilde dat ook graag.

China heeft in groep A van het kwalificatietoernooi in Azië na twee wedstrijden één punt. Syrië heeft ook één punt, Oezbekistan is koploper met zes punten.

De Chinezen deden pas één keer mee aan het WK. Dat was in 2002. China verloor toen alle drie de groepsduels.