ANP Cocu: soms is een punt ook waardevol

ROSTOV - Na een nederlaag voor beide clubs in de eerste speelronde, lijkt woensdag de derde plaats in groep D van de Champions League de inzet bij de ontmoeting tussen FK Rostov en PSV. ,,Natuurlijk gaan wij proberen om deze wedstrijd te winnen. Maar als je later terugkijkt is soms een punt ook waardevol'', zei trainer Phillip Cocu dinsdag in aanloop naar de wedstrijd.

Door ANP - 27-9-2016, 18:37 (Update 27-9-2016, 19:05)

PSV verloor twee weken terug in Eindhoven van Atlético Madrid (0-1), terwijl Rostov in Duitsland kansloos was tegen Bayern München: 5-0. Beide Europese topclubs maakten daarmee hun favorietenstatus in de poule waar. De nummer drie mag na de winterstop verder in de Europa League. Cocu vindt Rostov een lastig te bespelen ploeg. ,,Deze ploeg heeft al veel wedstrijden laten zien wat hun kwaliteit is. Een strakke formatie die weinig kansen weggeeft'', aldus de coach. Rostov hield in de laatste kwalificatieronde Ajax uit het hoofdtoernooi van de Champions League.

Tegen de Russen kan PSV niet beschikken over Bart Ramselaar. De twintigjarige middenvelder, afgelopen zomer overgekomen van FC Utrecht, liep maandag tijdens de training een bovenbeenblessure op. ,,Hoe lang Bart er niet bij is, weten we nog niet precies. Hij moet nog een onderzoek ondergaan'', aldus Cocu, die tegen Rostov ook de nog geblesseerde Jürgen Locadia mist. Aanvaller Oleksandr Zintsjenko uit Oekraïne zit voor het eerst bij de selectie.

Rostov won zaterdag in de nationale competitie met 1-0 van Lokomotiv Moskou en staat nu op de vijfde plaats. De wedstrijd van woensdag staat onder leiding van de de Franse scheidsrechter Clément Turpin, die afgelopen zomer ook floot op het EK.