ANP AZ laat Jahanbakhsh buiten groep voor Maccabi

ALKMAAR - Alireza Jahanbakhsh doet in de groepsfase van de Europa League niet mee in de twee wedstrijden tegen Maccabi Tel Aviv. AZ heeft besloten de aanvaller uit Iran buiten de groep te houden omdat ze hem, gezien de gespannen verhoudingen tussen Iran en Israël, niet in de situatie willen brengen dat hij in de toekomst eventueel niet meer uit kan komen voor het nationale team van zijn land.

Door ANP - 27-9-2016, 18:13 (Update 27-9-2016, 18:21)

Het Iraanse regime erkent Israël niet. Als Jahanbakhsh een stempel van Israël in zijn paspoort heeft, zou het zo kunnen zijn dat hij zijn eigen land niet meer inkomt. ,,Het is een lastige situatie. Wij hebben ons laten informeren en overleg gehad met het management van Alireza. En uiteindelijk hebben wij besloten om hem niet te selecteren voor beide wedstrijden tegen Maccabi'', zegt Max Huiberts, directeur voetbalzaken van de Alkmaarders.

Gevoeligheden

,,We kennen de gevoeligheden tussen beide landen, en het risico dat Alireza loopt om in de toekomst eventueel niet meer uit te komen voor zijn nationale team, dat is iets wat wij niet willen.''

AZ speelt donderdag 20 oktober thuis tegen Maccabi. De ontmoeting in Israël is donderdag 3 november. AZ voetbalt deze donderdag eerst in Rusland tegen Zenit Sint-Petersburg. Jahanbakhsh is nog herstellende van een liesblessure. Daardoor ontbrak hij zaterdag in het thuisduel met Go Ahead Eagles (2-2).

De Alkmaarders begonnen de groepsfase van de Europa League twee weken terug met een teleurstellend resultaat (1-1) tegen het Ierse Dundalk.