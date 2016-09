Tuchel houdt rekening met Ronaldo in topvorm

ANP Tuchel houdt rekening met Ronaldo in topvorm

DORTMUND - Borussia Dortmund-coach Thomas Tuchel gelooft niet dat Cristiano Ronaldo uit vorm is. Hij verwacht dat de sterspeler van Real Madrid zijn ploeg dinsdag in Dortmund genoeg problemen kan bezorgen in de topper in groep F van de Champions League.

Door ANP - 26-9-2016, 19:16 (Update 26-9-2016, 19:16)

,,Wie heeft gezegd dat Ronaldo uit vorm is? En wat houdt dat in?'', vroeg Tuchel maandag tijdens de persconferentie. ,,Ik kan daar geen antwoord op geven. Hij kan voor zijn ploeg op elk moment van de wedstrijd beslissend zijn. Daarom gaan wij uit van het sterkst mogelijke Real Madrid. Het is een Champions League-avond en de beste spelers leveren op dit soort avonden hun beste prestaties.''

Ronaldo, topscorer in de Champions League met 94 doelpunten, miste dit seizoen drie wedstrijden door een knieblessure en omdat hij ziek was. Real-coach Zinedine Zidane haalde Portugees zaterdag in het duel met Las Palmas voortijdig naar de kant, tot grote ergernis van Ronaldo zelf.