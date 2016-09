Robben scoort bij rentree bij Bayern

MÜNCHEN - Arjen Robben heeft woensdagavond zijn rentree gemaakt bij Bayern München. De 32-jarige Nederlandse aanvaller viel in het topduel met Hertha BSC in de 65e minuut in, bij een stand van 1-0 in het voordeel van zijn club. Robben scoorde vervolgens al na 7 minuten de 3-0. In de tussentijd was Thiago ook al succesvol geweest.

Door ANP - 21-9-2016, 21:46 (Update 21-9-2016, 21:46)

Robben speelde op 5 maart zijn laatste officiële wedstrijd voor Bayern. De aanvoerder van het Nederlands elftal leek op tijd fit bij het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar raakte al snel opnieuw geblesseerd. Hij had last van uiteenlopende spierblessures.

Het Nederlands elftal speelt begin oktober de kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. Robben maakt geen deel uit van de voorselectie van bondscoach Danny Blind. Maar Blind kan zijn aanvoerder alsnog oproepen.