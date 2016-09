Dortmund moet Bartra voorlopig missen

DORTMUND - Borussia Dortmund moet het voorlopig zonder Marc Bartra stellen. De Spaanse verdediger, dit seizoen overgekomen van FC Barcelona, heeft een spierverrekking in zijn bovenbeen, meldde de Duitse club woensdag op Twitter.

Door ANP - 21-9-2016, 17:17 (Update 21-9-2016, 17:17)

Bartra liep de blessure dinsdag op in het duel met VfL Wolfsburg, dat door Dortmund ruim werd gewonnen (5-1). De Spaanse international stond slechts twaalf minuten op het veld toen hij gewisseld moest worden. Het is niet bekend hoe lang trainer Thomas Tuchel Bartra precies moet missen. De verdediger komt in ieder geval vrijdag niet in actie tegen SC Freiburg en mist ook het duel dinsdag met Real Madrid in de Champions League. Het is de tweede aderlating in de verdediging voor Dortmund. Tuchel kan ook geen beroep doen op Sven Bender die bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een blessure aan zijn enkel opliep.

Borussia Dortmund heeft na drie zeges op rij in de Bundesliga net zoveel punten als Bayern München en Hertha BSC, maar wel een wedstrijd meer gespeeld. Bayern en Hertha spelen later woensdag tegen elkaar.