ANP Recordomzet voor Juventus

TURIJN - De Italiaanse voetbalclub Juventus heeft het afgelopen seizoen een recordomzet gedraaid van 387,9 miljoen euro. Volgens Italiaanse media is dat bedrag nog nooit door een Italiaanse voetbalclub gehaald. Met een winst van 4,1 miljoen euro kwam de club uit Turijn daarbij 1,8 miljoen euro hoger in de plus dan het jaar ervoor.

Door ANP - 21-9-2016, 14:57 (Update 21-9-2016, 15:07)

Het omzetcijfer, het totale bedrag dat bij een onderneming binnenkomt, kende een stijging van 11,4 procent ten opzichte van het seizoen ervoor. In de ranglijst over het seizoen 2014-2015 nam Juventus de tiende plaats is, ruim achter klassementsleider Real Madrid dat die jaargang een omzet van 577 miljoen euro liet noteren.