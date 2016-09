Real bij WK clubs mogelijk tegen Club América

ZÜRICH - Real Madrid speelt in de halve finale van het wereldkampioenschap voor clubteams in december tegen het Mexicaanse Club América of tegen de kampioen uit Azië. In de andere halve eindstrijd neemt het Colombiaanse Atlético Nacional het op tegen de Afrikaanse kampioen of de Japanse, of het Nieuw-Zeelandse Auckland City. Dat is woensdag in Zürich door loting bepaald.

Door ANP - 21-9-2016, 14:19 (Update 21-9-2016, 14:19)

Real Madrid en Atlético Nacional zijn als winnaar van respectievelijk de Champions League en de Copa Libertadores automatisch toegelaten tot de halve finales.

Het WK voor clubs is van 8 tot 18 december in de Japanse steden Yokohama en Suita. Vorig jaar ging de titel naar FC Barcelona.