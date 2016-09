Fabregas leidt Chelsea naar achtste finale

LEICESTER - Cesc Fabregas heeft Chelsea dinsdagavond bij de hand genomen in de verlenging van het bekerduel met Leicester City. De middenvelder scoorde tweemaal en loodste zijn ploeg zo naar de achtste finales van de League Cup (4-2).

Door ANP - 20-9-2016, 23:28 (Update 20-9-2016, 23:28)

Na reguliere speeltijd was de stand nog in evenwicht (2-2). Shinji Okazaki scoorde eerst tweemaal voor de regerend kampioen. Chelsea knokte zich terug met doelpunten van Gary Cahill en Cesar Azpilicueta. Leicester City speelde de verlenging met een man minder. Marcin Wasilewski kreeg in de 89e minuut een rode kaart.