ANP AC Milan verslaat Lazio

MILAAN - Lazio miste dinsdagavond een kans om in ieder geval voor een dagje op gelijke hoogte te staan met koploper Napoli in de Serie A. De club uit de hoofdstad van Italië verloor de uitwedstrijd bij AC Milan met 2-0.

Door ANP - 20-9-2016, 22:58 (Update 20-9-2016, 22:58)

Carlos Bacca en Mbaye Niang tekenden voor de treffers in San Siro. Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd voor Lazio. De verdediger, die een gele kaart kreeg, keerde dinsdag terug in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende interlands tegen Wit-Rusland en Frankrijk in de WK-kwalificatie.