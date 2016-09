Dortmund trakteert weer op doelpunten

ANP Dortmund trakteert weer op doelpunten

WOLFSBURG - Liefhebbers van doelpunten moeten Borussia Dortmund gaan volgen. Het elftal van trainer Thomas Tuchel scoorde dinsdag op bezoek bij VfL Wolfsburg maar liefst vijf keer (5-1).

Door ANP - 20-9-2016, 22:04 (Update 20-9-2016, 22:04)

Pierre-Emerick Aubameyang (2), Raphaël Guerreiro, Ousmane Dembélé en Lukasz Piszczek braken het verzet van de thuisploeg, waar Jeffrey Bruma weer een basisplaats had. Borussia Dortmund heeft in de laatste drie duels al zeventien keer gescoord. Legia Warschau en Darmstadt 98 moesten er met 6-0 aan geloven.

Borussia Dortmund heeft na de derde eclatante zege op rij net zoveel punten als Bayern München en Hertha BSC. Beide koplopers van de Bundesliga ontmoeten elkaar woensdagavond in Beieren.

David Abraham en Bastian Oczipka bezorgden Eintracht Frankfurt een uitzege bij FC Ingolstad 04 (2-0). Nils Petersen maakte het verschil voor Freiburg in het thuisduel met Hamburger SV (1-0). Denis Oliinyk, oud-speler van Vitesse, redde in blessuretijd een punt voor Darmstadt in het thuisduel met Hoffenheim (1-1).