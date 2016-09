Koploper Sporting Portugal onderuit

VILA DO CONDE - Na vier overwinningen op rij heeft Sporting Portugal voor de eerste keer dit seizoen verloren in de competitie. De ploeg van Jorge Jesus ging zondagavond met 3-1 onderuit bij Rio Ave. Het doelpunt van Sporting kwam op naam van Bas Dost, die als invaller tot scoren kwam in de 82e minuut. De Nederlandse international scoorde vorige week ook al tijdens zijn debuut voor de Portugese club tegen Moreirense (3-0).

Door ANP - 18-9-2016, 23:57 (Update 18-9-2016, 23:57)

Voor Sporting was het de tweede nederlaag binnen vier dagen. In de Champions League verloor de ploeg van Jesus met 2-1 bij Real Madrid, dat pas in de 89e minuut de gelijkmaker produceerde en daarna ook nog de zege veiligstelde.

Marvin Zeegelaar en Luc Castaignos behoorden zondag niet tot de wedstrijdselectie van Sporting Portugal, dat met twaalf punten nog wel aan kop bleef.