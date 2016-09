Real Madrid nog op maximale score

BARCELONA - Real Madrid staat na vier speelronden in de Spaanse competitie op de maximale score van twaalf punten. De Europese kampioen versloeg zondagavond RCD Espanyol met 2-0. James Rodríguez opende op slag van rust de score met een trefzekere solo. In de 71e minuut besliste Karim Benzema de wedstrijd.

Door ANP - 18-9-2016, 22:49 (Update 18-9-2016, 22:49)

Bij Real Madrid ontbraken de sterspelers Cristiano Ronaldo en Gareth Bale. Ronaldo had last van een griepje, Bale worstelde met een heupblessure. De absentie van het trefzekere topduo deerde de Madrilenen in Barcelona nauwelijks.

Real Madrid behaalde bij Espanyol de zestiende competitiezege op rij. Daarmee verbrak de ploeg van Zidane het eigen clubrecord. Het Spaanse record voor de langste reeks aan overwinningen in de nationale competitie deelt Real Madrid nu met Barcelona.

Barcelona

Barcelona was zaterdag op een vroeg tijdstip veel te sterk voor Leganés (1-5). De nieuwkomer in de Primera División keek op eigen veld bij rust al tegen een 3-0-achterstand aan. Het supertrio voorin had de doelpunten eerlijk verdeeld: Lionel Messi opende de score, Luis Suárez verdubbelde de voorsprong en Neymar was één minuut voor de pauze trefzeker.

Vanaf de bank zag doelman Jasper Cillessen hoe Messi, vanaf de strafschopstip, en Rafinha de score na rust verder uitbreidden. Barcelona heeft drie punten minder dan Real Madrid.

Atlético Madrid won met 5-0 van Sporting Gijon. Antoine Griezmann en Kevin Gameiro scoorden binnen zes minuten. Vervolgens bezorgden opnieuw Griezmann en Fernando Torres (twee) de meeste toeschouwers in Estadio Vicente Calderón een heerlijke middag. Atlético, dat afgelopen dinsdag PSV met 1-0 versloeg in de Champions League, staat vierde met acht punten.