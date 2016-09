Hertha BSC blijft in spoor Bayern

BERLIJN - Hertha BSC werd zondag naast Bayern München de enige ploeg in de Duitse Bundesliga met de maximale score uit drie duels. De ploeg van coach Pál Dárdai versloeg in het eigen Olympiastadion Schalke 04 met 2-0. Bayern had een dag eerder met de nodige moeite met 3-1 gewonnen van FC Ingolstadt.

Door ANP - 18-9-2016, 19:30 (Update 18-9-2016, 20:05)

Voor 50.000 toeschouwers zette Mitchell Weiser de thuisploeg in de 64e minuut op voorsprong. Een doelpunt van de Zwitserse invaller Valentin Stocker besliste het duel een kwartier voor tijd. Klaas-Jan Huntelaar speelde bij Schalke het volledige duel uit. Zijn ploeg heeft dit seizoen nog geen enkele treffer gemaakt en deelt de onderste plaats met Werder Bremen, dat zondag al afscheid nam van trainer Viktor Skripnik. Beide ploegen verloren driemaal.

Bayern, dat woensdag Hertha op bezoek krijgt, had bij het begin van de befaamde Oktoberfeesten in de Zuid-Duitse stad geen makkelijke middag tegen Ingolstadt. De streekgenoot nam na acht minuten zelfs brutaal een voorsprong via de Paraguayaan Dario Lezcano. Enkele minuten later scoorde Robert Lewandowski met een stiftbal de gelijkmaker, na een assist van Franck Ribéry. De Fransman was ook de aangever van de 2-1 vlak na rust, die van de voet van Xabi Alonso kwam.

Op de bank

Die voorsprong hield Bayern, met Arjen Robben op de bank na langdurig blessureleed, de rest van de tweede helft vast, ondanks enkele grote kansen voor de bezoekers. De Braziliaanse verdediger Rafinha knalde vlak voor tijd de 3-1 binnen, andermaal tekende Ribéry voor de assist.

Borussia Dortmund haalde, na de 0-6 zege van afgelopen week in de Champions League op Legia Warschau, opnieuw uit. Thuis werd SV Darmstadt met dezelfde cijfers verslagen. Hamburger SV kreeg thuis met 0-4 klop van promovendus RB Leipzig, dat nu de derde plek bezet.