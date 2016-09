Bosz en Klaassen hopen op beter spel

ALMELO - Trainer Peter Bosz van Ajax hoopt dat het spel van zijn ploeg langzaam iets beter wordt. Dat zei hij na de zege zondag bij Heracles Almelo (0-2). De Amsterdamse treffers vielen pas in het laatste half uur. ,,Achteraf is het misschien een eenvoudige zege, maar we hadden het onszelf wel een stuk makkelijker kunnen maken'', constateerde Bosz bij FOX Sports. ,,We hebben in de slotfase van de eerste helft te veel kansen laten liggen. Maar goed, je moet hier wel zien te winnen en dat hebben we gedaan.''

Door ANP - 18-9-2016, 19:26 (Update 18-9-2016, 19:26)

Ajax behaalde in Almelo de vierde zege op rij, inclusief de overwinning donderdag in de Europa League tegen Panathinaikos. ,,En als je gaat winnen, neemt het vertrouwen toe. Daardoor ga je ook wat makkelijker voetballen. We hebben nu voor de derde keer in dezelfde opstelling gespeeld. Dat is ook wat waard.''

Aanvoerder Davy Klaassen, die in de 66e minuut de score opende, beaamde dat het spel van Ajax beter moet. ,,De opbouw was traag, ja. Maar laten we het ook niet overdrijven. Het is niet zo dat we hier de drie punten hebben gestolen. We hebben verdiend gewonnen.''