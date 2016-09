De Jong: zeer onverdiend verloren

EINDHOVEN - PSV-aanvoerder Luuk de Jong sprak zondag na de thuisnederlaag tegen Feyenoord (0-1) van een zeer onverdiende nederlaag. ,,Als je het wedstrijdbeeld bekijkt, hadden we veel eerder de score moeten openen'', mokte de aanvalsleider van de landskampioen. ,,De kansen en de mogelijkheden hebben we ervoor gehad. Feyenoord kwam in het eerste half uur nauwelijks aan voetballen toe. We stopten er veel energie in, maar konden helaas niet op voorsprong komen.''

Door ANP - 18-9-2016, 17:09 (Update 18-9-2016, 17:09)

Volgens De Jong was de topper in Eindhoven van een hoog niveau. ,,De wedstrijd zat vol duels. Beide teams wilden weinig weggeven. Vooral Feyenoord bleef de defensie goed bezet houden. We verliezen uiteindelijk door een doelpunt uit een standaardsituatie. Dat mag niet gebeuren. Ik zag er zelf op dat moment ook niet goed uit. Misschien had ik beter bij Botteghin kunnen blijven. Details zijn nu eenmaal heel belangrijk in dit soort wedstrijden.''

Na de thuisnederlaag dinsdag in de Champions League tegen Atlético Madrid (0-1) vormde het verlies tegen koploper Feyenoord opnieuw een zware domper voor PSV. ,,We staan nu vijf punten achter, de weg is nog lang'', concludeerde De Jong gelaten.