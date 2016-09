Kuijt waakt voor euforie bij Feyenoord

ANP Kuijt waakt voor euforie bij Feyenoord

EINDHOVEN - Aanvoerder Dirk Kuijt van Feyenoord wilde na de zwaarbevochten zege zondag bij landskampioen PSV (0-1) nog niets horen over de Coolsingel, de befaamde plek waar de Rotterdamse volksclub doorgaans de hoofdprijzen met de fans viert.

Door ANP - 18-9-2016, 17:06 (Update 18-9-2016, 17:06)

,,We blijven rustig'', verzekerde de oud-international bij FOX Sports. ,,Met achttien punten uit zes duels hebben we een goede competitiestart. Maar we gaan nu niet als een gek lopen springen, zoals je hier ook na de wedstrijd zag op het veld. Stapje voor stapje willen we verder gaan.''

Kuijt roemde de teamprestatie van Feyenoord in Eindhoven. ,,Iedereen heeft fantastisch gespeeld, inclusief natuurlijk onze doelman Brad Jones, die in de laatste seconde nog een schitterende redding verrichtte. Onze hele verdediging stond als een huis. We wilden deze wedstrijd winnen, maar zeker niet verliezen. Die mentaliteit was na donderdag tegen Manchester United nu ook weer zichtbaar bij ons.''

Volgens Kuijt sloeg Feyenoord met de treffer van Eric Botteghin in de 82e minuut op het juiste moment toe. ,,We hebben gewacht op onze kans. Dat is heel zakelijk en dat zijn we ook.''