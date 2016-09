Mourinho laat Blind buiten basiselftal

WATFORD - Daley Blind staat zondag voor het eerst dit voetbalseizoen niet in het basiselftal van Manchester United tijdens een competitiewedstrijd. Waar de Nederlander de eerste vier duels wel vanaf het begin mee mocht doen, kiest trainer José Mourinho in de uitwedstrijd tegen Watford voor het centrale verdedigingsduo Chris Smalling en Eric Bailly.

Smalling en Bailly stonden donderdag in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord in de Europa League ook in de basis. Enkele vaste krachten van Manchester United kregen toen rust. Tegen Watford keren die voetballers, zoals Zlatan Ibrahimovic en Wayne Rooney, weer terug in het team. Voor Blind, die vorige week tegen Manchester City (1-2 verlies) een ongelukkige wedstrijd speelde, geldt dat dus niet. Memphis Depay zit zondag ook op de bank bij Manchester United.