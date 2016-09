City blijft winnen onder Guardiola

ANP City blijft winnen onder Guardiola

MANCHESTER - Manchester City heeft zaterdag ook de vijfde competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. Het elftal van de nieuwe trainer Pep Guardiola beleefde weinig problemen met Bournemouth (4-0).

Door ANP - 17-9-2016, 18:02 (Update 17-9-2016, 18:05)

Kevin de Bruyne en Kelechi Iheanacho scoorden binnen 26 minuten. Na rust lieten Raheem Sterling en Ilkay Gündogan de score verder oplopen. City eindigde de wedstrijd met tien man. Nolito kreeg in de slotfase bij een voorsprong van 4-0 een rode kaart voor een vermeende kopstoot aan Adam Smith. City is de enige club in de Premier League zonder puntenverlies.

Arsenal volgt de trotse lijstaanvoerder op vijf verliespunten. De formatie uit Londen won zaterdag de uitwedstrijd bij Hull City (4-1). Alexis Sanchez zorgde voor 1-0 en miste ook nog een strafschop. Hull City speelde ruim een helft met tien man na een rode kaart voor Jake Livermore. Theo Walcott profiteerde namens Arsenal als eerste van die overtalsituatie.

Slotfase

Hull City wist nog wel te scoren met een man minder op het veld. Robert Snodgrass maakte het nog even spannend in de slotfase. Met een tweede treffer stelde Sanchez de zege voor Arsenal veilig. In de slotminuut bepaalde Granit Xhaka de eindstand (4-1).

Islam Slimani was de grote man van Leicester City in het thuisduel met Burnley (3-0). De Algerijn scoorde tweemaal voor de regerend kampioen. Bij een achterstand van 2-0 passeerde Ben Mee nog zijn eigen doelman.

Nacer Chadli had met twee doelpunten een groot aandeel in de zege van West Bromwich Albion op West Ham United (4-2). De Belg, in het verleden actief voor FC Twente, maakte het eerste en vierde doelpunt voor zijn nieuwe club.

