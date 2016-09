FC Groningen zet FC Utrecht te kijk

ANP FC Groningen zet FC Utrecht te kijk

UTRECHT - FC Groningen heeft eindelijk de eerste zege van het seizoen beet. De ploeg was vrijdag in Stadion Galgenwaard met 5-1 veel te sterk voor FC Utrecht, dat voor eigen publiek een machteloze indruk maakte. Groningen had in Oussama Idrissi de uitblinker. De behendige flankaanvaller scoorde twee keer voor rust.

Door ANP - 16-9-2016, 22:01 (Update 16-9-2016, 22:01)

Vooral het tweede doelpunt van Idrissi was van grote schoonheid. De aanvaller kapte en draaide vlak voor de pauze wat op de rand van het strafschopgebied, waarna hij doelman Robbin Ruiter met een schot uit de draai kansloos liet. De bal belandde fraai in de bovenhoek. Idrissi had de bezoekers in de dertiende minuut al op voorsprong gezet. Hij profiteerde van defensief geschutter van eerst Ramon Leeuwin en vervolgens Menno Koch. Hij besloot met een doeltreffend schot in de verre hoek.

Coach Erik ten Hag van FC Utrecht had in zijn basisopstelling geen plek voor aanvoerder Willem Janssen. Spits Sébastien Haller droeg daarom de aanvoerdersband. De Fransman ging daar niet direct beter van spelen, pas na een uur liet hij zich gelden. De spits had een aandeel in de aansluitingstreffer van Richairo Zivkovic, die na een aanval door het centrum voor 2-1 zorgde.

Utrecht leek zich op te maken voor een offensief, maar dat werd razendsnel in de kiem gesmoord. Danny Hoesen werd de diepte in gestuurd, nam de bal knap aan en omspeelde Ruiter. Hij had vervolgens geen probleem om de bal in het lege doel te schuiven.

Het werd daarna alleen maar erger voor Utrecht, dat dit seizoen nog altijd niet heeft gewonnen. De net ingevallen Tom van Weert maakte er tien minuten voor tijd 4-1 van. Voor de van Excelsior overgekomen spits was het zijn eerste doelpunt in dienst van Groningen. In blessuretijd tekende Hoesen ook nog voor de 5-1.