Inter spreekt vertrouwen in De Boer uit

MILAAN - Frank de Boer heeft vrijdag openlijk de steun gekregen van voorzitter Erick Thohir van Internazionale. De onlangs aangestelde coach beleeft een moeizame start met de Italiaanse topclub. Donderdag was Hapoel Beer-Sheva in Milaan met 2-0 te sterk in de groepsfase van de Europa League.

Door ANP - 16-9-2016, 18:58 (Update 16-9-2016, 18:58)

,,De eerste wedstrijd van de Europa League verliep helaas niet volgens plan'', meldde Thohir op de website van zijn club. ,,Het optreden van de spelers was niet naar verwachting. We moeten ons niet af laten leiden en achter Frank de Boer blijven staan, die een manier zal vinden om deze spelersgroep te laten groeien en de club terug te leiden naar de positie waar die thuishoort. We moeten minder praten en harder werken.''