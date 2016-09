Bosz wil Bazoer helpen

ATHENE - Voor Riechedly Bazoer verloopt het nieuwe seizoen bij Ajax nog niet succesvol. Trainer Peter Bosz had donderdag in het gewonnen uitduel met Panathinaikos (2-1) zelfs geen plaats op de bank voor de middenvelder. Bazoer moest op de tribune plaatsnemen.

Door ANP - 15-9-2016, 23:52 (Update 15-9-2016, 23:52)

Middenvelders Lasse Schöne en Daley Sinkgraven begonnen wel op de bank en mochten in de tweede helft invallen. ,,In de Europa League mag een selectie uit slechts achttien spelers bestaan", motiveerde Bosz zijn besluit. ,,Dan ga je kijken wie je nodig hebt. Nu is de keuze niet op Bazoer gevallen. Nee, ik ga nu niet met de media delen wat hij beter moet doen. Maar hij is een geweldige speler en we gaan hem helpen''

De negentienjarige Bazoer verloor dit seizoen zijn basisplaats bij Ajax na een serie matige optredens. Hij werd nog wel geselecteerd voor het Nederlands elftal maar kreeg vorige week geen speeltijd in het uitduel met Zweden.