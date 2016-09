Kjaer redt punt voor Advocaat en Fenerbahçe

LOEGANSK - Dick Advocaat krijgt Fenerbahçe voorlopig nog niet aan het voetballen. Na de slechte start in de Turkse voetbalcompetitie, wist de club donderdag ook in de Europa League tegen het Oekraïense Zorja Loegansk niet te overtuigen. Het was aan Simon Kjaer te danken dat Fenerbahçe niet verloor. De Deense verdediger maakte in de 96e minuut gelijk: 1-1. In dezelfde groep stuntte Feyenoord in de Kuip tegen Manchester United (1-0).

Door ANP - 15-9-2016, 21:18 (Update 15-9-2016, 21:18)

Zorja was tegen de Turkse topclub in de 52e minuut op voorsprong gekomen via Dmitro Gretsjisjkin. Advocaat bracht kort daarna Robin van Persie binnen de lijnen. De Nederlandse aanvaller wist niet te scoren, maar Kjaer deed dat op de valreep wel. Gregory van der Wiel bleef de gehele wedstrijd op de bank bij Fenerbahçe, waar ook Jeremain Lens niet meedeed.

In de competitie verloor Fenerbahçe zondag in eigen stadion met 0-1 van Bursaspor. De club van Advocaat heeft na drie speelronden één punt in de Turkse competitie en staat zestiende.