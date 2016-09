Ajax, Feyenoord en AZ aan zet in Europa

ATHENE - Na de uitschakeling in de laatste kwalificatieronde van de Champions League tegen FK Rostov, begint Ajax donderdag aan het avontuur in de Europa League. In Athene is Panathinaikos donderdagavond de eerste tegenstander voor het elftal van trainer Peter Bosz. De wedstrijd begint om 21.05 uur.

Door ANP - 15-9-2016, 4:15 (Update 15-9-2016, 4:15)

Bekerwinnaar Feyenoord en AZ zijn de twee andere Nederlandse clubs in de groepsfase van de Europa League. Beide clubs beginnen met een duel in eigen stadion. Feyenoord neemt het om 19.00 uur op tegen Manchester United, dat met onder anderen sterspelers Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba naar Rotterdam is gekomen. Er is donderdag in De Kuip maar plaats voor 26.000 mensen. Feyenoord laat niet meer mensen naar binnen uit angst voor een straf die de club boven het hoofd hangt als supporters zich misdragen.

AZ trapt in Alkmaar ook om 19.00 uur af. Het team van trainer John van den Brom treft het Ierse Dundalk FC, de op papier zwakste tegenstander in groep D.