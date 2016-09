Vormer had meer verwacht van CL-debuut

BRUGGE - Met Club Brugge maakte Ruud Vormer woensdagavond zijn debuut in de Champions League maar het werd niet de gedroomde ervaring, gaf de middenvelder na de thuisnederlaag tegen Leicester City toe. ,,Dit had een topavond moeten worden, maar we gaan simpelweg met 0-3 de boot in", reageerde de voormalig Feyenoorder.

Door ANP - 14-9-2016, 23:52 (Update 14-9-2016, 23:52)

,,De eerste kans was voor ons. Gaat die erin, dan zie je een heel andere wedstrijd. Wat daarna gebeurde was helemaal erg. Op dit niveau word je direct afgestraft als je fouten maakt'', concludeerde de 28-jarige Noord-Hollander. ,,Wij hadden er allemaal veel meer van verwacht. Het moment is gekomen om op te gaan staan'', doelde hij op de teleurstellende start van het nieuwe seizoen van de Belgische kampioen.

In de competitie boekte Club Brugge in zes speelronden slechts twee overwinningen en bezet de tiende plaats. ,,Nu krijgen we in de Champions League een pak slaag. Dat kan toch niet voor deze ploeg? We moeten ons zo snel mogelijk herpakken en opnieuw sprankelend voetbal brengen.''