Miraculeuze ontsnapping Real Madrid

ANP Miraculeuze ontsnapping Real Madrid

MADRID - Titelverdediger Real Madrid is de groepsfase van de Champions League woensdagavond begonnen met miraculeuze overwinning. Het Spaanse sterrenensemble keek tegen Sporting Portugal tot in de 89e minuut aan tegen een achterstand maar die werd in de slotfase omgebogen naar een 2-1 overwinning.

Door ANP - 14-9-2016, 22:51 (Update 14-9-2016, 22:59)

Trainer Zinedine Zidane van Real Madrid bracht voor het eerst dit seizoen zijn befaamde voorhoede in stelling. Maar de aanval met Karim Benzema, Gareth Bale en Cristiano Ronaldo was niet direct een garantie voor doelpunten. De bezoekers bleven redelijk eenvoudig overeind in Bernabéu en sloegen kort na rust als eerste toe. Voormalig eredivisiespeler Bryan Ruiz (FC Twente en PSV) stelde de Braziliaan Bruno César in staat om te scoren. De middenvelder klopte doelman Kiko Casilla in de verre hoek.

Ronaldo was in de slotfase al een keer dicht bij de gelijkmaker maar de Portugese aanvaller trof de paal vanuit een vrije positie. De vrije trap die hij even later kreeg schoot hij wel subliem raak. Álvaro Morata bezorgde Real diep in blessuretijd de zege. Bas Dost en Marvin Zeegelaar maakten in Madrid de negentig minuten vol voor Sporting Portugal.

In de andere groepswedstrijd walste Borussia Dortmund over Legia Warschau heen: 0-6. Mario Götze opende na 7 minuten de score met zijn eerste doelpunt sinds zijn veelbesproken terugkeer bij Borussia na drie seizoenen voor Bayern München. Sokratis Papastathopoulos en Marc Bartra bouwden de score in de Poolse hoofdstad voor rust snel uit. In de tweede helft waren Raphaël Guerreiro, Gonzalo Castro en Pierre-Emerick Aubameyang trefzeker voor de Duitse club.

In de tweede speelronde staat de topper tussen Borussia en Real op het programma.