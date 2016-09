Leicester debuteert met ruime zege

BRUGGE - Leicester City heeft het debuut in de Champions League woensdagavond glans gegeven met een riante overwinning bij Club Brugge. De Engelse kampioen versloeg de ploeg met Stefano Denswil, Ruud Vormer en Ricardo van Rhijn in de basis met 3-0.

Door ANP - 14-9-2016, 22:50 (Update 14-9-2016, 22:50)

De ploeg van trainer Claudio Ranieri kwam tegen de Belgische kampioen al na 5 minuten op voorsprong door een doelpunt van Marc Albrighton. Verdediger Denswil van Club Brugge mocht zich de tweede treffer aanrekenen. De Nederlander speelde de bal ongelukkig terug richting de keeper waardoor aanvoerder Timmy Simons hard moest ingrijpen om een vrije doortocht van Jamie Vardy richting het doel te voorkomen. De voormalig PSV'er mocht zich gelukkig prijzen dat de scheidsrechter hem alleen bestrafte met een gele kaart. De vrije trap die volgde werd echter wel benut door Riyad Mahrez.

De derde treffer werd ook ingeleid door een overtreding op Vardy. Doelman Ludovic Butelle kwam onbesuisd uit, ontsnapte ook aan een rode kaart maar incasseerde wel een penalty die hij niet wist te stoppen. Mahrez was wederom de doelpuntenmaker.

Leicester, dat afgelopen seizoen verrassend kampioen werd in de Engelse competitie, speelde woensdagavond pas de negende Europese wedstrijd uit de hele clubgeschiedenis. Een optreden in de UEFA Cup in 2000 was het laatste Europese optreden van de club. De enige en laatste Europese uitoverwinning was in het seizoen 1961-1962.

De Engelse club gaat door het gelijkspel tussen FC Kopenhagen en FC Porto (1-1) ook meteen aan de leiding in poule G van de Champions League.