ANP Westerlo ontdoet zich van coach Peeters

WESTERLO - Bob Peeters is niet langer de trainer van Westerlo. De Belgische voetbalclub liet dinsdag weten geen vertrouwen meer te hebben in de coach, die met zijn team in de eerste zes competitieduels slechts één punt behaalde en stijf onderaan staat in de Jupiler Pro League. De dertienvoudig Belgisch internationbal, voormalig aanvaller van onder meer Roda JC en Vitesse, volgde een klein jaar geleden de ontslagen Harm van Veldhoven op. Peeters slaagde erin degradatie te voorkomen.

Door ANP - 13-9-2016, 14:59 (Update 13-9-2016, 14:59)

Volgens het bestuur van de Belgische club waren de ,,toenemende druk en de belangrijke wedstrijden in het vooruitzicht'' de reden zich te ontdoen van de trainer. ,,Westerlo hoopt hiermee de terugkerende negatieve sportieve resultaten om te buigen in positieve resultaten om zo in veiliger vaarwater te belanden.''

De assistenten Vedran Pelic, Paul Peeters en Eric Reenaers nemen voorlopig de taken van de ontslagen coach waar.