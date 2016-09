Cillessen bij Barça nog in onzekerheid

BARCELONA - Doelman Jasper Cillessen moet zijn plaats bij FC Barcelona dinsdag thuis tegen Celtic voor de Champions League mogelijk alweer afstaan aan Marc-André ter Stegen. De Duitse keeper ontbrak zaterdag in de pijnlijke thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Alavés (1-2) door een lichte dijbeenblessure. Daardoor kon de voormalige Ajacied zijn debuut maken.

Door ANP - 12-9-2016, 19:04 (Update 12-9-2016, 19:14)

Ter Stegen trainde maandag echter weer volop mee met de selectie van de Spaanse kampioen. ,,We zullen zien of hij speelt tegen Celtic, maar het ziet er goed uit bij hem,'' liet trainer Luis Enrique maandag weten.

De coach van Barcelona blikte redelijk positief terug op het eerste optreden van Cillessen bij de Catalanen. De 27-jarige doelman kon weinig aan de tegentreffers doen, al ging hij bij het tweede doelpunt van Alavés misschien niet helemaal vrijuit. ,,Hij is een prima doelman, hij had geen geluk bij de twee tegengoals. Maar het gaat goed met hem. Het valt niet mee om keeper te zijn bij Barça. Je krijgt weinig schoten op het doel en dat maakt het moeilijk voor een doelman.''

Alleen maar beter

Enrique sprak maandag de berichten over een pittige woordenwisseling in de kleedkamer tussen hem en een groepje boze spelers na afloop van de smadelijke thuisnederlaag tegen Alavés krachtig tegen. Volgens Spaanse media zouden enkele vertrouwelingen van de coach hem hebben aangesproken op zijn tactiek. Enrique bracht voor het duel met Alavés niet minder dan acht wijzigingen in zijn basisteam aan.

,,We praten na elke wedstrijd met elkaar over de dingen die goed en fout gingen. Daar worden we alleen maar beter van. De inhoud van die gesprekken blijft echter tussen de staf en de spelers'', betoogde Enrique.