Ajax boekt benauwde zege op Vitesse

AMSTERDAM - Na mislukte pogingen tegen Willem II en Roda JC heeft Ajax zondag de eerste thuiszege van het nieuwe seizoen geboekt. Het elftal van Peter Bosz boekte tegen Vitesse een overwinning zonder franje (1-0).

Door ANP - 11-9-2016, 18:43 (Update 11-9-2016, 18:50)

Nick Viergever zorgde voor opluchting in Amsterdam. Hij kopte in de 55e minuut raak na een afgemeten vrije trap van Hakim Ziyech, de van FC Twente overgekomen aanwinst op wie zo veel ogen gericht waren in de ArenA. Ondanks zijn assist kon de Marokkaan de hoge verwachtingen van zijn nieuwe supporters nog niet helemaal inlossen. Spelend op de rechterflank gingen vooral voor rust veel simpele dingen fout bij hem. Het leek er op dat Ziyech toch wel wat druk voelde na de vele publiciteit rond zijn transfer. In de tweede helft liet hij zijn klasse wel een paar keer zien. Met een assist op de treffer van Viergever had hij ook een redelijk aandeel in de winst van zijn nieuwe club.

Ajax startte aardig met enkele flitsende aanvallen. Eloy Room, doelman van Vitesse, reageerde knap op schoten van Nemanja Gudelj en Amin Younes. Vervolgens werd ook duidelijk hoe kwetsbaar de defensie van het elftal van trainer Bosz is als er voorin onverwacht balverlies wordt geleden. Ook Vitesse kreeg in de eerste helft soms een vrije doorgang richting doelman André Onana, de voorlopige vervanger van de naar FC Barcelona vertrokken Jasper Cillessen.

Ruimte

Vooral Nathan mocht zich aanrekenen dat Vitesse niet profiteerde van de ruimte die het kreeg. De Braziliaan zag Ricky van Wolfswinkel een keer over het hoofd en verzuimde ook de van NEC overgekomen Navarone Foor goed in stelling te brengen. Zo deed Vitesse zich tekort in het stadion waar Willem II (1-2) en Roda JC (2-2) dit seizoen wel een resultaat boekte.

Na de openingstreffer van Viergever bracht Arnold Kruiswijk zijn club uit Arnhem verder in de problemen. Met al een gele kaart op zak werkte hij Joël Veltman tegen de grond. Dat kwam hem op een tweede prent te staan. Met een man meer op het veld wist Ajax wel te domineren. De thuisploeg verzuimde echter verder afstand te nemen, zodat het tot de slotminuut spannend bleef.