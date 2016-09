Atlético met alle sterren naar Eindhoven

MADRID - Atlético Madrid komt met al zijn sterren naar Eindhoven voor de openingswedstrijd in de Champions League tegen PSV. Trainer Diego Simeone maakte zondag zijn selectie van negentien spelers bekend, onder wie Antoine Griezmann, Fernando Torres, Diego Godin, Yannick Carrasco, Nicolás Gaitán en aanvoerder Gabi.

Door ANP - 11-9-2016, 12:33 (Update 11-9-2016, 12:33)

Griezmann leidde de Madrilenen zaterdag met twee treffers langs Celta de Vigo (0-4). De andere doelpunten van Atlético kwamen op naam van Koke en Angel Correa.

PSV en Atlético Madrid troffen elkaar vorig seizoen ook al in de Champions League, toen in de achtste finales. Zowel in Eindhoven als in Madrid eindigde de wedstrijd in 0-0, waarna de Spanjaarden via strafschoppen wonnen (7-8). Atlético drong zelfs door tot de finale, waarin stadgenoot Real Madrid te sterk was, ook via strafschoppen.