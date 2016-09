Haller schiet FC Utrecht naast PEC Zwolle

ZWOLLE - FC Utrecht heeft zaterdag in blessuretijd een punt meegepakt bij PEC Zwolle. De Franse spits Sébastien Haller schoot de gelijkmaker binnen uit een strafschop, na een overtreding van Calvin Verdonk op Giovanni Troupée (1-1). Door dat gelijkspel wachten beide ploegen nog steeds op hun eerste seizoenszege.

Door ANP - 10-9-2016, 20:51

Bij FC Utrecht stonden de aanwinsten Menno Koch en Richairo Zivkovic voor het eerst in de basis. De pas aangetrokken nieuweling Danny Holla moet bij PEC Zwolle nog even wachten op zijn eerste basisplaats.

PEC speelde vanaf de aftrap heel compact en liet het maken van het spel over aan de bezoekers. FC Utrecht had weliswaar meer balbezit, maar miste het technische vernuft om het Zwolse blok uiteen te spelen. Vooral ook omdat de Utrechtse acties veelal in een te laag tempo werden uitgevoerd. Na dik tien minuten kwam PEC op voorsprong. Kingsley Ehizibue was, op het moment dat Utrecht-verdediger Kevin Conboy geblesseerd in het strafschopgebied lag, de maker van het doelpunt (1-0).

Na rust zat er wat meer dreiging in het spel van FC Utrecht. Kansen leverde dat niet op. De spitsen Zivkovic en Haller werden te weinig in stelling gebracht. PEC Zwolle deed aanvallend eveneens weinig. De ploeg verdedigde secuur en gaf erg weinig weg. Totdat Verdonk in het zestienmetergebied Troupée onderuit schoffelde en Haller vanaf 11 meter de strafschop binnen schoot: 1-1. De Zwolse verdediger werd ook nog eens met rood van het veld gestuurd.