ANP Ronaldo scoort bij rentree

MADRID - Cristiano Ronaldo heeft zijn terugkeer op het voetbalveld zaterdag gevierd met een doelpunt. De Portugese vedette maakte zijn rentree in de basis bij Real Madrid en was al na 6 minuten trefzeker in het duel met promovendus Osasuna, dat in Bernabéu een pak slaag kreeg: 5-2.

Door ANP - 10-9-2016, 18:11 (Update 10-9-2016, 18:11)

Ronaldo miste het begin van het seizoen in de Spaanse competitie door de knieblessure die hij had opgelopen in de finale van het EK. De aanvaller is precies op tijd hersteld voor de start van de Champions League. Titelverdediger Real begint de groepsfase volgende week met een thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal.

Ronaldo speelde tegen Osasuna ruim een uur mee en maakte toen plaats voor de Franse aanvaller Karin Benzema, die eveneens zijn rentree maakte. De spits stond de afgelopen weken aan de kant wegens heupklachten.

Real Madrid gaat door de derde zege in drie duels aan kop in de Primera División.