FC Twente moet topscorer Ünal missen

ENSCHEDE - FC Twente kan zaterdag in de wedstrijd in en tegen sc Heerenveen niet beschikken over topscorer Enes Ünal. De spits heeft last van een liesblessure en trainde vrijdag individueel, aldus de club uit Enschede vrijdag. Ünal moest vanwege zijn blessure afgelopen week noodgedwongen terugkeren van het trainingskamp van Turkije.

Door ANP - 9-9-2016, 15:06 (Update 9-9-2016, 15:06)

FC Twente huurt de negentienjarige Turkse aanvaller van Manchester City. Ünal werd vorig seizoen nog uitgeleend aan NAC Breda. De Turk scoorde voor Twente drie keer in de eerste vier wedstrijden.

Chinedu Ede trainde vrijdag wel volop mee nadat hij eerder ook met fysieke klachten kampte.