Van Breukelen kritisch op zichzelf

AMSTERDAM - Hans van Breukelen neemt zichzelf twee zaken kwalijk in de mislukte onderhandelingen met Ruud Gullit voor de functie van tweede assistent van bondscoach Danny Blind. ,,Ik had Marco van Basten moeten bellen om te vragen of ik het ook aan Ruud kon vertellen. Daarna had ik ook alles op de persconferentie moeten zeggen", erkent de technisch directeur van de KNVB.

De nationale voetbalbond wilde het vertrek van Van Basten pas na het belangrijke duel van Oranje van afgelopen woensdag met Zweden aankondigingen. Van Breukelen wilde daarom niet met Ruud Gullit delen dat de rechterhand van Danny Blind naar de FIFA zou vertrekken. De oud-doelman wist niet dat Gullit wel was ingelicht door Van Basten. Gullit, die in beeld was om de vertrokken Dick Advocaat op te volgen, verslijt Van Breukelen sindsdien voor 'onbetrouwbaar'.