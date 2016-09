België gaat ook voor Van Praag

BRUSSEL - In navolging van de Engelse voetbalbond heeft ook België zich woensdag openlijk achter Michael van Praag geschaard. Bondsvoorzitter François De Keersmaecker maakte bekend dat hij volgende week woensdag in Athene op zijn Nederlandse collega van de KNVB gaat stemmen, tijdens de voorzittersverkiezing van de Europese federatie UEFA. Eerder op de dag had de Engelse bond FA al steun uitgesproken aan Van Praag.

,,Michael is al jaren een erg gerespecteerde Europese voetballeider'', zei De Keersmaecker. ,,Hij heeft de nodige ervaring, kennis en geloofwaardigheid om de UEFA met de nodige ethiek en dynamiek te leiden in deze tijden van snelle verandering in de voetbalwereld. Wij hebben in het verleden vaak en intensief samengewerkt en daar altijd een heel goed gevoel aan overgehouden.''

Van Praag strijdt met de Sloveen Aleksander Ceferin om de vacature die ontstond na het vertrek van Michel Platini.