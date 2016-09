Neymar zet Brazilië op koers richting WK

MANAUS - Aan de hand van aanvoerder Neymar heeft de Braziliaanse voetbalploeg de weg gevonden die moet leiden naar het WK van 2018 in Rusland. De aanvaller van FC Barcelona bezorgde zijn land dinsdagavond in Manaus de winst tegen Colombia: 2-1. Neymar schoot in de 74e minuut het winnende doelpunt binnen, nadat verdediger Miranda al vroeg in de wedstrijd uit zijn hoekschop de score had geopend. Colombia kwam langszij dankzij een eigen doelpunt van Marquinhos.

Door ANP - 7-9-2016, 7:20 (Update 7-9-2016, 7:42)

De vijfvoudig wereldkampioen was de kwalificatiereeks in Zuid-Amerika slecht begonnen, met slechts twee overwinningen in de eerste zes wedstrijden. Het kostte bondscoach Dunga zijn baan. Met Tite als nieuwe trainer op de bank en Neymar als uitblinker heeft Brazilië zich weer opgewerkt naar de tweede plaats in de groep. De 'Seleção' versloeg Ecuador vorige week met 3-0 en rekende in Manaus ook af met Colombia, waarbij PSV'er Santiago Arias de hele wedstrijd op de bank zat.

Brazilië heeft nu vijftien punten, één minder dan Uruguay. De koploper was in Montevideo veel te sterk voor Paraguay: 4-0. Bij rust stonden de Uruguayanen al met 3-0 voor, dankzij doelpunten van Edinson Cavani, Cristian Rodriguez en Luis Súarez (strafschop). In de tweede helft maakte Cavani zijn tweede van de avond.

Messi

Zonder de lichtgeblesseerde Lionel Messi kwam Argentinië bij Venezuela niet verder dan een gelijkspel (2-2). Het gastland, dat in de WK-kwalificatie pas één punt had gepakt, nam via Juanpi Añor en Josef Martinez zelfs een voorsprong van 2-0. Lucas Pratto en Nicolás Otamendi wisten een Argentijnse blamage echter te voorkomen. Messi ontbrak in de formatie van bondscoach Edgardo Bauza. De superster van Barcelona kampt al een tijdje met een spierblessure. Die verhinderde hem vorige week niet om de winnende te maken in de confrontatie met Uruguay (1-0), maar daarna haakte Messi af.

Argentinië heeft net als Brazilië vijftien punten, Colombia staat vierde met dertien. De nummers één tot en met vier kwalificeren zich voor het WK, de nummer vijf kan dat via de play-offs doen. Feyenoorder Renato Tapia bezorgde Peru de winst op Ecuador (2-1).