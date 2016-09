Dost: zuiver doelpunt

SOLNA - Bas Dost leek het Nederlands elftal in blessuretijd van het duel met Zweden een verdiende zege te bezorgen. Maar de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato keurde zijn rake kopbal af. De spits zou hebben geduwd. Daarom bleef het 1-1 in Solna.

Door ANP - 6-9-2016, 23:40 (Update 6-9-2016, 23:40)

,,Volgens mij was het een zuivere treffer", zei de aanvaller die na 66 minuten in het veld kwam. ,,Bij een kopbal wordt er altijd wel een beetje geduwd, maar dan had hij nog wel heel vaak kunnen fluiten. Zulke duels komen heel veel voor. Het is jammer, want we verdienden de zege. En we konden ook wel eens een succesje gebruiken."

Dost nam zichzelf wel kwalijk dat hij even voor zijn afgekeurde doelpunt niet voor 2-1 zorgde. In kansrijke positie schoot hij rakelings over. ,,Ik kon er net niet helemaal goed bij. Maar die bal had er in gemogen."