Blind: ongelooflijke fout van scheids

SOLNA - Volgens bondscoach Danny Blind floot de Italiaanse arbiter Daniele Orsato dinsdagavond bij het duel tussen Zweden en Nederland (1-1) een sterke wedstrijd. ,,Maar de scheids maakte bij het doelpunt van Bas Dost nog wel een ongelooflijke fout'', doelde hij op de treffer van de invaller net in de extra tijd. De goal werd afgekeurd wegens duwen van Dost. ,,Maar het was een zuivere treffer. Dat kon er ook nog wel bij'', mokte Blind.

Door ANP - 6-9-2016, 23:09 (Update 6-9-2016, 23:38)

,,Zo'n duel als met Dost is 81 keer in de wedstrijd aan de andere kant uitgevochten'', doelde de bondscoach op de fysieke sterke Zweedse verdedigers. ,,Maar wij zitten in de hoek waar de klappen vallen. Noem het de Wet van Murphy. Dan loop je tegen een fout van de scheidsrechter aan. Dat is heel zuur, want we speelden een prima wedstrijd en de tactiek werkte.''

De bondscoach van Oranje maakte zijn dominante ploeg in Zweden weinig tot geen verwijten. ,,Ze hebben een heel goede teamprestatie geleverd. De wil om te winnen straalde eraf. De ploeg heeft heel gedisciplineerd gespeeld. Alleen hebben de spelers verzuimd om zichzelf te belonen. We hebben te veel kansen gemist, want 1-3 of 1-4 was een normale uitslag geweest. We hadden twee punten kunnen uitlopen op Frankrijk. Dan waren we al weg geweest.''

Blind wilde niet te lang op de fout van Kevin Strootman ingaan die de openingstreffer van Zweden inleidde. ,,Hij is een winnaar een echte prof. Hij zit er helemaal doorheen. Hij beseft dat we door die fout twee punten hebben verloren. Dat is jammer, want de ploeg had de zege ook nodig.''

De bondscoach was zelf ook wel toe aan een succesje, na een gemist EK. ,,Maar het gaat niet om mij'', zei hij. ,,Tien jaar geleden als coach van Ajax lag ik wakker van slechte resultaten. Nu blijf ik doen wat ik moet doen. Ik concentreer me op de dingen die ik in de hand heb. De rest wacht ik wel af.''