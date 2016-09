Frankrijk stelt teleur in Wit-Rusland

BORISOV - EK-finalist Frankrijk heeft dinsdagavond in Borisov niet kunnen winnen van Wit-Rusland. Het duel in groep A van de WK-kwalificatie, ook met Nederland, eindigde in 0-0. Voor Paul Pogba, Antoine Griezmann, Anthony Martial en hun ploeggenoten bleek met name doelman Andrei Gorboenov een te groot obstakel om tot scoren te kunnen komen.

In het knotsgekke duel tussen Bulgarije en Luxemburg in Sofia (4-3) vervulde Aurélien Joachim een opvallende rol bij de bezoekers. De voormalige aanvaller van Willem II en RKC Waalwijk zorgde na een uur voor de eerste verrassende wending. Hij scoorde binnen drie minuten twee keer en zette daarmee Luxemburg op voorsprong (1-2). Amper drie minuten later was het door Marcelinho alweer gelijk. In de 79e minuut tekende Ivelin Popov voor 3-2.

In de extra tijd leek Florian Bohnert de Luxemburgers alsnog aan een punt te helpen (3-3). Een minuut later was het echter alweer 4-3 via Aleksandar Tonev. Dimitar Rangelov bracht in de beginfase de openingstreffer van Bulgarije op zijn naam.