Nederlaag Portugal in Zwitserland

ANP Nederlaag Portugal in Zwitserland

BASEL - Europees kampioen Portugal is in de eerste wedstrijd uit de kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap voetbal tegen een verrassende nederlaag aangelopen. De ploeg van bondscoach Fernando Santos miste dinsdagavond scherpte in Basel en verloor met 2-0 van Zwitserland. De negentienjarige Breel Embolo maakte de Zwitserse openingstreffer halverwege de eerste helft. Admir Mehmedi verdubbelde de score 7 minuten later.

Door ANP - 6-9-2016, 22:51 (Update 6-9-2016, 23:20)

Santos leidde de Portugezen afgelopen zomer nog naar het grootste succes. In Frankrijk werd Portugal Europees kampioen. De Portugese vedette en aanvoerder Cristiano Ronaldo die in de EK-finale geblesseerd raakte aan zijn knie, was dinsdagavond nog niet beschikbaar. De aanvaller werkt bij zijn club Real Madrid nog aan zijn herstel.

In dezelfde groep bleef Hongarije tegen de Faeröer Eilanden steken op een doelpuntloos gelijkspel (0-0). Letland wist in en tegen Andorra slechts één keer te scoren. Valerijs Sabala was de matchwinner (0-1).