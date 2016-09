Blind wil het compact houden

SOLNA - Bondscoach Danny Blind wil dinsdagavond in en tegen Zweden compact spelen. ,,We gaven tegen Griekenland te veel ruimte weg'', doelde hij bij de NOS op de verloren oefenwedstrijd afgelopen donderdag (1-2). Op basis van die wedstrijd besloot Blind zijn basisteam voor de eerste WK-kwalificatiewedstrijd in Solna op drie plaatsen te wijzigen. De nieuwkomers zijn Virgil van Dijk, Daryl Janmaat en Davy Klaassen.

Door ANP - 6-9-2016, 20:32 (Update 6-9-2016, 20:32)

,,Ik zei vooraf dat er een paar veranderingen mogelijk waren, nou het zijn er drie geworden'', sprak Blind met een glimlach. ,,Ik was tegen Griekenland niet tevreden over Joël Veltman, vooral in opbouwende zin niet. Jetro Willems stapte er tijdens de training uit met een dijbeenblessure. Op mijn vraag later of hij fit was, antwoordde hij niet overtuigend genoeg. Ik heb nu eenmaal 100 procent fitte spelers nodig.''