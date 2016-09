Van Praag wist niets van vertrek directeur

ZEIST - Voorzitter Michael van Praag van de KNVB is niet vooraf op de hoogte gebracht van het vertrek van algemeen directeur Bert van Oostveen. De Amsterdammer is daar boos over, laat hij dinsdag weten in AD Sportwereld.

Van Praag, die in de race is voor het voorzitterschap van de Europese bond UEFA, vindt dat er binnen de top van de Nederlandse voetbalbond te vaak sprake is van 'solistisch optreden'. Hij had verwacht dat de raad van commissarissen hem in vertrouwen had genomen en bijgepraat over wat er gaande was omtrent de directeur. ,,Ik wist van niks. Ik wil niet met de vinger wijzen naar die of die, maar ik heb geen zin om de zwarte piet te krijgen voor zaken waarvan ik niet op de hoogte ben'', aldus Van Praag in de krant.

Van Praag zegt dat de voorzitter van de rvc hem voor het eerst belde op de dag van de vriendschappelijke interland tegen Giekenland. Toen was het vertrek van de directeur al uitgebreid in het nieuws geweest. ,,Je kunt je wel voorstellen hoe kwaad ik ben.''