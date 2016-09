Spanje pas na rust op schot

Er zijn meer ambtenaren nodig

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen ziet het slechte contact met de burgers als de grootste bedreiging van het vertrouwen in de overheid. Hij komt met een ergernissen top 8. Volgens de burgers zijn ambtenaren vaak niet deskundig genoeg, moeten ze lang wachten op een antwoord en worden zij vaak onvriendelijk behandeld door diezelfde ambtenaren. Ook is de informatie op websites vaak onduidelijk. Het is duidelijk: we hebben veel meer ambtenaren nodig in dit land, zodat er wel voldoende deskundigheid in huis is en er genoeg tijd is om burgers goed op de hoogte te houden.Roken bij sportveld is prima