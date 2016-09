Arm Tsjaad nieuwe hoofdsponsor FC Metz

ANP Arm Tsjaad nieuwe hoofdsponsor FC Metz

NDJAMENA - Het Afrikaanse land Tsjaad is de nieuwe hoofdsponsor van de Franse profclub FC Metz, die uitkomt in de Ligue 1. Volgens verschillende mediaberichten zou rond de 12 miljoen euro met de sponsordeal gemoeid zijn. De minister van Sport in Tsjaad, Betel Miarom, wees dergelijke berichten van de hand, maar noemde geen ander bedrag.

Door ANP - 5-9-2016, 11:47 (Update 5-9-2016, 11:47)

Tsjaad hoopt met de sponsoring meer toeristen naar het land te lokken, dat gebukt gaat onder de islamitische terreurbeweging Boko Haram en hongersnood. Honderdduizenden mensen komen nauwelijks aan voedsel in het vierde armste land ter wereld.

De overeenkomst met de Franse club kan daarom op veel weerstand rekenen. ,,Is dat geen geldverspilling'', vraagt de Franse krant Le Progrès zich af. De voorzitter van de Tsjadische atletiekbond, Hissène Ngaro, noemt de deal een ,,slechte grap''.

,,Ons land moet zijn negatieve imago kwijtraken'', aldus Miarom. ,,We hopen dat het voetbal positieve gevolgen heeft voor onze economie.'' Volgens de regering loopt de sponsoring via een onderneming in Tsjaad, maar waarnemers betwijfelen dit.