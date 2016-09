Müller laat Duitsland juichen in Oslo

OSLO - Duitsland heeft de eerste wedstrijd in poule C van het WK-kwalificatietoernooi overtuigend gewonnen. De wereldkampioen was zondagavond in Oslo met 3-0 te sterk voor Noorwegen.

Door ANP - 4-9-2016, 22:42 (Update 4-9-2016, 22:42)

Thomas Müller was de belangrijkste man in de ploeg van bondscoach Joachim Löw. De smaakmaker van Bayern München bracht in de eerste helft de openingstreffer op zijn naam en verzorgde bij het tweede doelpunt, van Joshua Kimmich, vlak voor de rust de assist. Na de pauze liet Müller met een rake kopbal de derde Duitse treffer aantekenen.

In de andere groepswedstrijd bleef Tsjechië in Praag tegen Noord-Ierland steken op 0-0. Eerder op de avond verloor San Marino voor eigen publiek met 0-1 van Azerbeidzjan.