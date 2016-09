Sneijder geeft cursus overleven bij Oranje

AMSTERDAM - Met een spoedcursus 'overleven doe je zo' wil Wesley Sneijder zijn jonge ploeggenoten bij Oranje voorbereiden op de ouverture van de WK-kwalificatie in Zweden. ,,Ik wil niet 'popiejopie' doen'', zegt Sneijder over zijn nieuwe rol. ,,Maar ik praat nu veel met jongens. Dat is nodig, denk ik.''

Door ANP - 4-9-2016, 10:26 (Update 4-9-2016, 10:26)

Sneijder is bij Oranje middenvelder, bijna recordinternational en ook een beetje de tweede assistent-bondscoach, een functie die Dick Advocaat welgeteld drie oefenduels bekleedde. ,,Meer een verlengstuk van de technische staf'', nuanceert de 122-voudig international zijn rol. ,,Iedereen moet beseffen dat we dinsdag misschien al het belangrijkste kwalificatieduel spelen.''

Want ook voor de 32-jarige Sneijder is Frankrijk favoriet voor de groepswinst. In een poule met Zweden, Bulgarije, Wit-Rusland en Luxemburg ziet hij volop kansen op de tweede positie, die een plek in de play-offs kan opleveren.