Arbiter Orsato leidt Oranje in Zweden

ANP Arbiter Orsato leidt Oranje in Zweden

AMSTERDAM - Scheidsrechter Daniele Orsato leidt dinsdag het Nederlands elftal in de uitwedstrijd tegen Zweden in de WK-kwalificatie. De Italiaan floot nog nooit eerder een duel van Oranje.

Door ANP - 3-9-2016, 18:27 (Update 3-9-2016, 18:27)

Eerder dit jaar was hij wel arbiter bij de thuiswedstrijd van PSV tegen Atlético Madrid in achtste finale van de Champions League. De veertigjarige Orsato krijgt in het Zweedse Solna hulp van zijn landgenoten Lorenzo Manganelli en Riccardo di Fiore.